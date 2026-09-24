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Avcılar’da bina girişinde yangın. 5 kişi tahliye edildi

24.09.2026 14:41

Avcılar’da bina girişinde yangın. 5 kişi tahliye edildi
DHA

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
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Avcılar'da binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında duman nedeniyle evlerinden çıkamayan 1’i çocuk 5 kişi tahliye edildi.

Yangın, Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 

Yangın nedeniyle binanın merdiven bölümü dumanla doldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. 

 

Bina içerisindeki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan birinci kattaki aile, balkona çıkarak bekledi. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, 1’i çocuk 5 kişiyi binadan tahliye etti. 

 

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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