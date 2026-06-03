Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu
03.06.2026 11:50
Kadının çantası sahildeki kayalıkların üzerinde bulundu.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde denizde bulunan kadın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, denizde yüzüstü ve hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti.
Özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sahildeki kayalıkların üzerinde çantası bulunan kadının cesedi, ekipler tarafından denizden çıkarıldı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cesedi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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