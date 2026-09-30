Avcılar'da rögara düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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