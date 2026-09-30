Avcılar'da rögara düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
30.09.2026 15:47
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da kırık olduğu öne sürülen rögar kapağına basan R.Ş. (76) isimli kadın, yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa düştü.
Olay, öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.Ş. isimli kadın, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle damperli kamyonların sık sık üzerinden geçmesi nedeniyle kırılarak yerinden çıkan rögar kapağına bastı.
Yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından mahalle sakinleri, kamyonlar nedeniyle rögar kapağının sık sık yerinden çıktığını, şikayette bulunmalarına rağmen sorumlu kişilerin önlem almadığını söyledi.
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