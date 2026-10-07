Avcılar'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
07.10.2026 16:10
Aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar'da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tamamını sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Tahtakale Mahallesi Ispartakule’de öğle saatlerinde 03 Kuzey Yan Yol’da ilerleyen araçta çıktı.
Motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Bu sırada alevler otomobilin ön kısmını tamamen sardı.
Çevrede bulunanlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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