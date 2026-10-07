Avcılar'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Bu sırada alevler otomobilin ön kısmını tamamen sardı.

YASAL UYARI

İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.