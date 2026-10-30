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Avcılar'da yıkımı yapılan bina, bitişikteki evin duvarını yıktı

30.10.2026 14:44

Avcılar'da yıkımı yapılan bina, bitişikteki evin duvarını yıktı
IHA

Olay sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

İHA
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İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, aniden çökerek bitişikteki evin salon duvarını yıktı.

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gümüşpala Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın yıkım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında bina, kepçe darbesiyle aniden çöktü. 

 

Bina çökerken bitişikteki evin salon duvarı da yıkıldı. 

 

Olay sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

 

"DUVAR YIKILDI"

 

Salon duvarı yıkılan apartman sakini Mehmet Yıldırım yaşananları anlatarak, "Duvar yıkıldı. O sırada evde kimse yoktu. Ben camideydim. Bana telefon geldi" dedi.

 

"ZATEN EV SALLANIYORMUŞ"

 

Sedat Limon ise yaşananlara ilişkin, "Binayı boşaltmışlar. Zaten ev sallanıyormuş. Yıkılır korkusuna evden çıkmışlar. Allah'tan gitmişler. Sonra içeri girdik evin hali belli. Orada yaşanmaz. Artık bir yere gidecekler" diye konuştu.

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