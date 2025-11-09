Bağcılar-Sultangazi yolunda tehlikeli düğün konvoyu
09.11.2025 09:56
İHA
İstanbul Bağcılar-Sultangazi yolu üzerinde düğün konvoyuna katılan sürücüler, üç şeridi birden kapatarak trafiğe tehlikeye soktu.
Bağcılar-Sultangazi yolu üzerinde düğün konvoyu yapıldı.
Şüpheli grup, araçlarıyla yolu kapatarak trafiği yavaşlattı.
Bazı sürücüler araçlarını zikzak çizerek ilerlerken diğerleri kornalarla trafiği durma noktasına getirdi.
