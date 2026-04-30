Bağcılar'da İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
30.04.2026 10:51
İstanbul Bağcılar'da, annesiyle birlikte yolun karşına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, annesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ya (12) çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kaldı.
Otobüsün şoförü, çevredekilerin uyarıları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
