Bağcılar'da inşaat alanının çevresindeki 5 bina tahliye edildi
01.11.2026 08:27
Son Güncelleme: 01.11.2026 10:30
Ekipler, sokağa giriş ve çıkışları kapattı.
İstanbul Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine 5 bina tedbiren tahliye edildi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.
İnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 apartmanın duvarlarında kısmi çatlak ve binanın girişinde ise yarıklar oluştuğu belirlendi. Bu binalar tahliye edilerek mühürlenirken, bitişikte bulunan 3 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi.
Ekipler güvenlik şeridi çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.
"BİNADA KAYMA OLMUŞ"
Bina sakini İrfan Uluç, “Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz.” dedi.
5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu, “Yandaki binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılırken 58 numaralı binada kayma oldu. Devletimiz kaymakamımız ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. 5 bina tedbiren tahliye edildi. Riskli binanın vatandaşları otele yerleştirildi. Diğer binanın sakinleri ise akrabalarına gitti. 10-15 santimetre kayma belli oluyor.” diye konuştu.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.