Bağcılar'da inşaat alanının çevresindeki 5 bina tahliye edildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

İnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 apartmanın duvarlarında kısmi çatlak ve binanın girişinde ise yarıklar oluştuğu belirlendi. Bu binalar tahliye edilerek mühürlenirken, bitişikte bulunan 3 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekipler güvenlik şeridi çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

Toplam 5 bina tahliye edilirken duvarlarında çatlaklar oluşan binayla, tahliye edilen apartmanlar havadan görüntülendi.

"BİNADA KAYMA OLMUŞ"

Bina sakini İrfan Uluç, “Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz.” dedi.

5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu, “Yandaki binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılırken 58 numaralı binada kayma oldu. Devletimiz kaymakamımız ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. 5 bina tedbiren tahliye edildi. Riskli binanın vatandaşları otele yerleştirildi. Diğer binanın sakinleri ise akrabalarına gitti. 10-15 santimetre kayma belli oluyor.” diye konuştu.