Bağcılar'da otomobil yayaları ezdi. İki ağır yaralı
26.11.2026 12:57
Yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
İstanbul Bağcılar'da bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip yayalara çarptı. Kazada iki kişi ağır yaralandı.
Bağcılar Koçman Caddesi'nde saat 12.25 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Bir otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobi, kaldırımdaki yayalara çarptı.
Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKİ AĞIR YARALI
Ortalık savaş alanına dönerken kazada iki kişinin ağır yaralandı.
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