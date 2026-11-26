İstanbul Bağcılar'da bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip yayalara çarptı. Kazada ağır yaralanan iki hayatını kaybetti.

Bir otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı.

Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu (59) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen iki kişi kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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