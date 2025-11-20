Bağcılar'da restoran ve marketlere gıda denetimi yapıldı
20.11.2025 16:00
İHA
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoran ve marketlere gıda denetimi yaptı. Uygunsuzluk tespit edilen yerlere ise idari para cezası uygulandı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Bugün ekipler Bağcılar'da restoran ve marketlere gıda denetimi yaptı. İlçedeki restoran ve marketler gezildi, ürünler ve restoranların mutfakları hijyen kontrolünden geçti.
Uygunsuzluk tespit edilen yerlere idari para cezası uygulandı.
Bir restoranın hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.
İstanbul'da bugüne kadar, 198 bin 560 işletmeye resmi kontrol yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 TL para cezası uygulandığı öğrenildi. 80 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
