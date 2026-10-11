Bağcılar'da sokak ortasında silahlı saldırı. 1 ölü
11.10.2026 08:45
Bağcılar’da bir kişi, silahlı saldırıda öldürüldü.
İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Bağcılar'da Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, caddeyi giriş ve çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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