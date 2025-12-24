Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy'ün Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binanın 2 bloğunda yangın çıktı. Giriş katında iş yeri bulunan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken polis ekipleri Bağdat Caddesi trafiğe kapatıldı. Binanın tamamını saran yangının söndürme çalışmalarında sona gelindi. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.