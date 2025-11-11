Bağlantı yolunda feci kaza: Karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Sezgin A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan Zekeriya Ürdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak önlem aldı. Ağır yaralanan Ürdem, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YASAL UYARI

İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.