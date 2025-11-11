Bağlantı yolunda feci kaza: Karşıya geçen yayaya otomobil çarptı
DHA
İstanbul Ataşehir'de TEM bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Zekeriya Ürdem’e otomobil çarptı. Ürdem, hastanede hayatını kaybetti.
Kozyatağı TEM bağlantı yolunda trafik kazası meydana geldi.
Kadıköy istikametinde ilerleyen Sezgin A.’nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Ürdem’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ürdem yola savruldu.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak önlem aldı. Ağır yaralanan Ürdem, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Zekeriya Ürdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Sezgin A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
