Bahçelievler'de hatalı park trafiği felç etti: İETT otobüsü yolda kaldı
02.11.2026 15:38
Son Güncelleme: 02.11.2026 15:39
Hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü dönüş yapamadı.
İstanbul Bahçelievler'de hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle İETT otobüsü dönüş yapamadı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle İETT otobüsü dönüş yapamadı. Trafiğin kilitlendiği caddede uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay, Yenibosna 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park edilen otomobil nedeniyle dönüş yapamayan İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsün arkasında yaklaşık 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Otobüs şoförü ve vatandaşlar, otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı. Sürücüye ulaşılamayınca bazı vatandaşlar aracı kendi imkanlarıyla hareket ettirmeyi denedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Otobüsteki yolcular ve diğer sürücüler, otomobilin kaldırılması için beklemeyi sürdürdü.
"BİR SAATTİR BEKLİYORUZ"
Hastane randevusuna geç kaldığını belirten bir yolcu, “Adam park etmiş arabayı ve otobüs geçemiyor. Hastanede randevum var, geciktim.” dedi.
Trafikte yaklaşık bir saattir beklediğini söyleyen Atilla Akbulut ise "Yanlış park yüzünden şu anda otobüs geçemiyor. Bir saate yakındır bekliyoruz burada." diye konuştu.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.