Bahçelievler'de hatalı park trafiği felç etti: İETT otobüsü yolda kaldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle İETT otobüsü dönüş yapamadı. Trafiğin kilitlendiği caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, Yenibosna 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park edilen otomobil nedeniyle dönüş yapamayan İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsün arkasında yaklaşık 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Otobüs şoförü ve vatandaşlar, otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı. Sürücüye ulaşılamayınca bazı vatandaşlar aracı kendi imkanlarıyla hareket ettirmeyi denedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Otobüsteki yolcular ve diğer sürücüler, otomobilin kaldırılması için beklemeyi sürdürdü.

Cadde üzerinde 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

"BİR SAATTİR BEKLİYORUZ"

Hastane randevusuna geç kaldığını belirten bir yolcu, “Adam park etmiş arabayı ve otobüs geçemiyor. Hastanede randevum var, geciktim.” dedi.

Trafikte yaklaşık bir saattir beklediğini söyleyen Atilla Akbulut ise "Yanlış park yüzünden şu anda otobüs geçemiyor. Bir saate yakındır bekliyoruz burada." diye konuştu.