Bahçelievler'de inşaat alanında kamyonla duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Özkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunan Kenan Özkan, ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı görür görmez yardıma koşan esnaf Mehmet Güney, "Kamyonun arkasına girdiği sırada kepçe sıkıştırdı. Kanlar içerisindeydi bir şey yapamadık. Büyük ihtimalle olay yerinde öldü; çünkü baktığımızda nabzı atmıyordu. Ardından ambulansla olay yeri inceleme ekipleri geldi." diye konuştu.

Diğer yandan Kenan Özkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan telsim alındı.

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