Bahçelievler'de inşaat alanında kamyonla duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
09.11.2026 14:18
Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 14.15 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi.
İstanbul Bahçelievler'de bir inşaat alanında kamyonla duvar arasına sıkışan işçi Kenan Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 14.15 sıralarında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi.
İddiaya göre, çalışma sırasında Mustafa Ç. yönetimindeki 34 NS 0958 plakalı kamyonla duvar arasına sıkışan inşaat işçisi Kenan Özkan (45) ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunan Kenan Özkan, ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Özkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İşçi Kenan Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası kamyon şoförü Mustafa Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenilen şüpheli şoför polis merkezine götürüldü.
Diğer yandan Kenan Özkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan telsim alındı.
Özkan'ın cenazesi Cumartesi günü Bağcılar'da bulunan Bedir Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kanarya Mezarlığı'nda defnedildi.
“KANLAR İÇERİSİNDEYDİ BİR ŞEY YAPAMADIK”
Olayı görür görmez yardıma koşan esnaf Mehmet Güney, "Kamyonun arkasına girdiği sırada kepçe sıkıştırdı. Kanlar içerisindeydi bir şey yapamadık. Büyük ihtimalle olay yerinde öldü; çünkü baktığımızda nabzı atmıyordu. Ardından ambulansla olay yeri inceleme ekipleri geldi." diye konuştu.
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