Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu. 4 şüpheli gözaltına alındı

Evde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 600 gram katkı maddesi, ekipmanlar ile 5 cep telefonu, 14 bin 300 lira ve 118 dolar nakit paraya el konuldu.

Evde yapılan aramalarda 4 kilo 270 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 958 gram metamfetamin, 2 kilo 565 gram eroin, 500 gram beze emdirilmiş narkotik madde, 299 gram narkotik madde ve 20 gram kokain bulundu.

YASAL UYARI

İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.