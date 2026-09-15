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Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın

15.09.2026 16:02

Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın
DHA

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA
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İstanbul Bakırköy'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. 

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

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