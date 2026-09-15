Bakırköy'de İETT otobüsünde yangın
15.09.2026 16:02
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul Bakırköy'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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