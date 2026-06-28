Bakırköy'de tedirgin eden görüntü: Dere yatağında ölen binlerce balık kıyıya vurdu

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ ) bölgede yaklaşık 4 gündür atık su, yağmur suyu, dere ve onarım çalışması yaptığı öğrenildi.

İSKİ’nin denizle bağlantısı bulunan derede yaptığı çalışma nedeniyle su seviyesinin büyük ölçüde düştüğü görüldü. Balıkların akşam saatlerinden itibaren ölmeye başladığı iddia edildi.

Toplu balık ölümünün kesin nedeninin, yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.