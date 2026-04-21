Bakırköy'de yat yangını: Bir kişi yaşamını yitirdi
21.04.2026 16:15
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, bir yatta çıkan yangında Abdullah Çevik isimli kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi İskele Caddesi'nde kıyıda bulunan bir yatta saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.
Dumandan etkilendiği belirlenen Abdullah Çevik (57), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kıyıda bulunan teknelerin bakım ve onarımını yaptığı öğrenilen Çevik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
