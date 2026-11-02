Bakırköy'de yol verme kavgası: Ailece sürücüye saldırdılar
02.11.2026 10:26
Bakırköy'de bir ailenin genç sürücüye saldırdığı anlar kamerayla görüntülendi.
İstanbul Bakırköy'de yol verme tartışmasında anne, baba ve oğulları bir sürücüyü dövdü.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aynı aileden üç kişi, bir sürücüye saldırdı.
Olay, dün Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücüler arasında gerginlik yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları genç sürücüye küfür ve hakaret ederek tokat attı. Saldırı sırasında gencin kıyafetleri de yırtıldı.
Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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