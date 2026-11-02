Bakırköy'de yol verme kavgası: Ailece sürücüye saldırdılar

İstanbul Bakırköy'de yol verme tartışmasında anne, baba ve oğulları bir sürücüyü dövdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları genç sürücüye küfür ve hakaret ederek tokat attı. Saldırı sırasında gencin kıyafetleri de yırtıldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aynı aileden üç kişi, bir sürücüye saldırdı.

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