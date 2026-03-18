Balkanlar rotası üzerinden göçmen kaçakçılığı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “Göçmen Kaçakçılığı ve Kara Para Aklama” suçlarıyla ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Balkanlar rotası üzerinden gizli bölmeleri bulunan TIR'larla ve haklarında aranma kaydıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri sahte vize temin ederek hava yoluyla yurt dışına çıkaran bir şebeke tespit edildi. Şebeke üyelerinin elde ettikleri suç gelirlerini ise üçüncü kişiler üzerinden aklama girişimlerinde bulundukları belirlendi.

Organize şekilde hareket eden şebeke üyelerinin yerleri ve kimlik bilgileri tek tek tespit edildi.

İKİ İLÇEDE OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan araştırmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 940 gram altın ile 380 bin TL ve 3 bin 100 dolar paraya el konuldu.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.