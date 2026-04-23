"Bana şaka yapma" dedi, akran zorbalığına uğradı

Olay, Esenyurt ilçesinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre 15 yaşındaki B.B., yaşıtı olan başka bir çocuk tarafından muştalı saldırıya uğradı.

Saldırının ardında yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan çocuğun gözünü kaybetme riskinin olduğu ve çene, elmacık kemiklerinin de kırılarak kulağından alınan kıkırdakla amelyiyat edildiği öğrenildi.

“'BANA ŞAKA YAPMA' DEDİĞİ İÇİN DÖVÜLDÜ”

B.B.'nin ağabeyi ise şöyle konuştu:

"Benim kardeşim, arkadaşına ‘Bana şaka yapma’ dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum"