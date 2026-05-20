Banka güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü. Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı
20.05.2026 10:28
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuzhan Haşim evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 16.15 sıralarında Kağıthane ilçesi Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Haşim (58) dün akşam birlikte yemek yediği bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Oğuzhan Haşim’i (32) sabah uyandırmadan işe giderek evden ayrıldı.
Baba Faruk Haşim, işten döndüğünde oğlunu odasında yerde sırt üstü hareketsiz yatarken buldu.
“HERHANGİ BİR HASTALIĞI YOKTU”
Faruk Haşim’in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Oğuzhan Haşim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.
Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Oğuzhan Haşim’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda, Haşim’in vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmadı. Baba Faruk Haşim’in ise oğlunun herhangi bir hastalığı ya da borcu olmadığını söylediği öğrenildi.
EVDE BULUNAN SİLAHLARA EL KONULDU
Polis ekiplerinin evde yaptığı çalışmada av tüfeği ve 1 tabanca bulundu.
Silahlara incelenmek üzere el konuldu. Doktor tarafından yapılan ilk incelemenin ardından savcılık olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesine karar verdi.
ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Cenaze evden çıkarıldığı sırada Haşim'in annesi Sefa A., "Yavrum gitti." diyerek ağladı.
