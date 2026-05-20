Banka güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü. Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

Yapılan çalışmalarda, Haşim’in vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmadı. Baba Faruk Haşim’in ise oğlunun herhangi bir hastalığı ya da borcu olmadığını söylediği öğrenildi.

EVDE BULUNAN SİLAHLARA EL KONULDU

Polis ekiplerinin evde yaptığı çalışmada av tüfeği ve 1 tabanca bulundu.

Silahlara incelenmek üzere el konuldu. Doktor tarafından yapılan ilk incelemenin ardından savcılık olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesine karar verdi.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze evden çıkarıldığı sırada Haşim'in annesi Sefa A., "Yavrum gitti." diyerek ağladı.