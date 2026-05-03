Başakşehir'de vahşet. "Yavru kediler parçalanarak öldürüldü" iddiası
03.05.2026 09:12
Son Güncelleme: 03.05.2026 09:17
Anne kedi sitede uzun süre yavrularını aradı.
İstanbul Başakşehir'deki bir sitede, dört yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü öne sürüldü. Olayla ilgili site yöneticisinin ifadesi alındı.
İstanbul'da sahibi tarafından aranan yavru kediler, iddiaya göre site mescidinde öldürülmüş halde bulundu.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kedileri bir süre göremeyen sahipleri yavru kedileri aramaya başladı.
Sitedeki bina girişinde mescit olarak kullanılan alandan gelen kokular üzerine kedinin sahibi buraya yöneldi. Anne kedinin sürekli miyavlaması üzerine kedi sahibi bina sakinlerinden yardım istedi.
İddialara göre, sitenin mescit olarak kullanılan bölümünün kapısı açıldığında yeni doğmuş dört kedi yavrusunun parçalanarak öldürüldüğü görüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeride inceleme yaptı. İncelemelerin ardından site yöneticisi Ş.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Anne kedi ise sitede kaybettiği yavrularını aramayı sürdürdü. Hem sitede hem binada güvenlik kamerası bulunmadığını belirten site sakinleri duruma tepki gösterdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
