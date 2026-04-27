Bayrampaşa'da korku dolu anlar: Servis midibüsü alev alev yandı
27.04.2026 09:32
Yangında can kaybı yaşanmadı, midibüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Bayrampaşa'da, seyir halindeki bir servis midibüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı'nda ilerleyen sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken araç demir yığınına döndü.
Yangın sırasında minibüsün boş olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
