Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu

Soruşturmayı sürdüren ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi daha yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Bayrampaşa ’da bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyon ve devamındaki çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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