Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu
15.09.2026 08:58
Araçta 486 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul'da narkotik ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda 486 kilo 450 gram pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Bayrampaşa’da bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyon ve devamındaki çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 14 Eylül’de Bayrampaşa’da belirlenen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 486 kilo 450 gram pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Soruşturmayı sürdüren ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi daha yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında TCK’nın 188’inci maddesi kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.