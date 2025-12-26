Bebeğini öldürüp ardından yakmaya çalışan sanık hakim karşısında. Adli tıp raporu istendi

Olay, Beşiktaş ilçesinde yaşanmıştı. 31 Ağustos 2025'te doğum yapan kadın, bebeğini önce bıçakladı sonra da çöp konteynırının kenarında yakmaya çalıştı. Tutuklu sanık Elif D.'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Elif D. ve avukatı hazır bulundu.

“HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM”

Duruşmada savunmasını yapan sanık Elif D., söz konusu eylemlerin kendisinin yapmamış olduğunu öne sürdü ve "Ben 10 yıl önce bir beyin ameliyatı geçirdim. Bu nedenle hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Sanığın avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme açıkladığı ara kararda, sanığın tutuklunun halinin devamına karar verdi. Heyet sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını hükmederken, öldürülen bebeğin babasının “müşteki” sıfatıyla ifadesinin alınması için zorla getirilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

BEBEĞİ YARALADIĞI VE YAKMAYA ÇALIŞTIĞI KAYDEDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheli Elif D.'nin dini nikahlı eşinden ayrıldığı, gebeliği sona erdirmek için de yasal süreyi kaçırmasıyla hamileliği ailesinden gizlediği anlatıldı. İddianamede şüphelinin tek başına kazan dairesinde doğum yaptığı yer aldı. Doğumun ardından şüpheli makasla önce kordonu kestiği sonra da bebeğin boğazını, boynunu yaralayıp, göğüs hizasına delici alet sokarak ölümüne sebep olduğu belirtildi. Devamında ise şüphelinin bebekten kurtulmak için doğum anında üzerinde bulunan kıyafetlerle beraber bebeği çöp kovasına koyduğu ve yakmaya çalıştığı kaydedildi.

“HATIRLAMAMAKLA BİRLİKTE BEBEĞE ZARAR VERDİM, PİŞMANIM”

Şüpheli Elif D.’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, "Annem ve babam benim hamile olduğumu bilmiyorlardı. Sadece ablam biliyordu. Kordonunu kazan dairesinde ben kestim, sonrasında emzirmeden ve hiçbir şey yapmadan kazan dairesine bıraktım. Üzerindeki yaralamaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğumdan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Eve gittiğimde bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesini yıkadım, temizledim. Orayı yıkarken bebeği poşete koydum, tam hatırlamamakla birlikte muhtemelen bebeğe zarar verdim. Daha sonra bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum ancak sonrasında marketten döndükten sonra çöp toplayan görevlilerin benim bıraktığım çöp kovasını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Pişmanım" ifadelerini kullandı.