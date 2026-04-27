Beşiktaş'ta 20 katlı otelde yangın paniği
27.04.2026 15:36
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 20 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Vişnezade Mahallesi’nde bulunan 20 katlı otelin makine dairesinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle otelde kalan müşteriler ve bazı otel çalışanları bahçeye çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.
İtfaiye bina içinde kontrollerde bulundu. Ekiplerin oteldeki çalışmaları sürüyor.
