Beşiktaş'ta 20 katlı otelde yangın paniği

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 20 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın nedeniyle otelde kalan müşteriler ve bazı otel çalışanları bahçeye çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Vişnezade Mahallesi’nde bulunan 20 katlı otelin makine dairesinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YASAL UYARI

İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.