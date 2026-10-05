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Beşiktaş'ta 7 katlı binada yangın

05.10.2026 15:05

Beşiktaş'ta 7 katlı binada yangın
DHA

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
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Beşiktaş'ta 7 katlı binanın giriş katında bulunan dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi.

Yangın, Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın girişi katında saat 12.30 sıralarında çıktı. 

 

Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında bulunan dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın üst katlarına duman doldu. 

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binanın üst katında mahsur kalanları tahliye etti. 

 

Bina sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bir süre kaldırımda yangının söndürülmesini bekledi. 

 

Yangında ölen ya da yaralan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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