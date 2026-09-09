Beton pompa aracı karşı şeride geçti. 5 yaralı
09.09.2026 16:15
Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
İstanbul Sancaktepe'de beton mikserine çarptıktan sonra kontrolden çıkıp karşı şeride geçen ve 3 araca çarparak durabilen pompa aracının sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 MKF 401 plakalı beton pompa aracı, inşaat sahasından çıkan beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek 3 otomobile çarptı. Araç, yol kenarındaki bir ağaca vurarak durabildi.
Kazada beton pompa aracının sürücüsü araç içinde sıkışırken, diğer araçlarda bulunanlarla birlikte toplam 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak trafiği kapatırken, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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