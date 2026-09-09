Beton pompa aracı karşı şeride geçti. 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak trafiği kapatırken, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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