Beykoz'da denize giren gencin cansız bedeni bulundu

Kayıp gencin bulunması için Sahil Güvenlik botları, dalgıç ekipleri, cankurtaranlar ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla denizden, helikopter desteğiyle de havadan arama çalışması başlatıldı.

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