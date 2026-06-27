Beykoz'da denize giren gencin cansız bedeni bulundu
27.06.2026 15:41
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Beykoz'da denize girdikten sonra kaybolan Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
Riva Merkez Plajı’nda Türkmenistan uyruklu 2004 doğumlu genç, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kayıp gencin bulunması için Sahil Güvenlik botları, dalgıç ekipleri, cankurtaranlar ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla denizden, helikopter desteğiyle de havadan arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gencin cansız bedeni denizden çıkarıldı.
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