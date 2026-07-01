Beylikdüzü'nde okulda yangın paniği
01.07.2026 19:14
Beylikdüzü'nde okulun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Beylikdüzü'nde okulun çatısında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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