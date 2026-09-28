Beylikdüzü'nde otopark tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 2 şüpheli gözaltına alındı
28.09.2026 09:55
Kavgaya karışan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çıkan araç park etme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine bir mahalle sakini araya girdi. Olaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site otoparkına aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.A.’nın babası S.T. de olay yerine geldi
KAVGAYI AYIRMAK İÇİN SİLAHI ÜZERİNE ALDI
S.T.’nin belindeki tabanca göstermesi üzerine taraflar arasındaki gerginlik arttı. Çevrede bulunan Y.Ö. isimli vatandaş, tarafları ayırmak amacıyla araya girerek S.T.’nin elindeki silahı aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
1 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemelerin ardından olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.K.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası adli makamlara ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.
Hakkında “Kasten yaralama” suçundan işlem yapılan S.T. isimli şüphelinin ise bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi
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