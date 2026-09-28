Beylikdüzü'nde otopark tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 2 şüpheli gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çıkan araç park etme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine bir mahalle sakini araya girdi. Olaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Hakkında “Kasten yaralama” suçundan işlem yapılan S.T. isimli şüphelinin ise bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.A.’nın babası S.T. de olay yerine geldi

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site otoparkına aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

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