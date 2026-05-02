Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm
02.05.2026 16:15
Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
İstanbul Beylikdüzü'nde yol kenarında park halinde bulunan araç içinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi’nde üzerinde vatandaşlar yol kenarında park halindeki bir araç içerisinde birisinin hareketsiz şekilde olduğunu gördü.
İhbar üzerine harekete geçen olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şüphelinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
