Beyoğlu'nda beş katlı binada yangın paniği
13.06.2026 08:43
Ekipler bölgede
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki beş katlı binanın çatı katındaki bir iş yerinde yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu'nda beş katlı binanın çatı katında bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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