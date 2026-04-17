Beyoğlu’nda dolmuş bariyerlere çarptı. 5 yaralı
17.04.2026 12:41
Son Güncelleme: 17.04.2026 13:33
Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeki dolmuş, bariyerlere çarptı. Kazada, 5 yolcu hara
İmrahor Caddesi'nde saat 12.00'da seyir halindeki otomobilin çarptığı yolcu minibüsü refüje çıkarak önce yön tabelasına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.
Kazada minibüste olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan yaralılar sağlık ekibi gelene kadar refüje yatarak bekledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İmrahor Caddesi Kağıthane istikametinde trafik kontrollü olarak verildi.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
