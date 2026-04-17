Beyoğlu’nda dolmuş bariyerlere çarptı. 5 yaralı

Kazada minibüste olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan yaralılar sağlık ekibi gelene kadar refüje yatarak bekledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İmrahor Caddesi'nde saat 12.00'da seyir halindeki otomobilin çarptığı yolcu minibüsü refüje çıkarak önce yön tabelasına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.

