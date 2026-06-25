Beyoğlu'nda korku dolu anlar. Bodrum katının duvarı çöken bina tahliye edildi
25.06.2026 08:13
Olayda mahsur kalan veya yaralanan olmadığı tespit edildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bodrum katının duvarında kısmi çökme meydana gelen 15 dairenin bulunduğu 7 katlı bina mühürlenerek tahliye edildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın bodrum katının mutfak bölümünün duvarında henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.
Olayı fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak güvenli bir alana geçti.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Emniyet şeridi çekilen binanın çevresinde ve içerisinde ekipler bir süre incelemelerde bulundu.
Binanın bodrum katında yapılan kontrollerde kısmi çökme meydana gelen alanda mahsur kalan veya yaralanan olmadığı tespit edildi.
Çalışmalar sonrası 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı mühürlendi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.