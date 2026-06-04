Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Otopark çalışanına kurşun yağdırdı
04.06.2026 13:28
Kaçan saldırgan aranıyor.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir otopark çalışanı ayağından yaralandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında otopark çalışanı Polat Y. (24) iddialara göre arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ayağından yaralanan Polat Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı.
Bir süre trafiğe kapatılan sokak, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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