Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Otopark çalışanına kurşun yağdırdı

Ayağından yaralanan Polat Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında otopark çalışanı Polat Y. (24) iddialara göre arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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