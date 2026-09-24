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Beyoğlu'nda metroda uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli yakalandı

24.09.2026 10:23

Beyoğlu'nda metroda uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli yakalandı
DHA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
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İstanbul Beyoğlu'nda metro istasyonunda uyuyan kişinin cep telefonunu çalan iki şüpheli yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Eylül’de Taksim metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda uyuyan kişinin yanına yaklaşan 2 şüpheliden biri bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra cep telefonunu alarak uzaklaştı. 

 

Uyandığında cep telefonunun olmadığını farkeden kişi, polise giderek şikayetçi oldu. İstasyonda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli S.E.T.'yi (24) 2 gün sonra Kocatepe Mahallesi'nde gözaltına aldı.

 

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

 

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uyuya kalan kişinin yanına yanaşan 2 kişiden birinin cep telefonunu alarak uzaklaşması görülüyor. 

 

Şüpheli, S.E.T polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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