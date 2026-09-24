Beyoğlu'nda metroda uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Olay, 13 Eylül’de Taksim metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda uyuyan kişinin yanına yaklaşan 2 şüpheliden biri bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra cep telefonunu alarak uzaklaştı.

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