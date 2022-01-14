Bolu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde, kamyonla çarpışan otomobilin içerisinde bulunan ve hayatını kaybeden sürücü Aziz Asker (48) ile eşi Fadime Asker (45), çocukları Beyzanur Asker (20) ve Fatih Emre Asker'in (11) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Maltepe Esenkent Ulu Camisi'ne getirildi.



Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin de katıldığı cenazede, aile yakınları taziyeleri kabul etti. Maltepe Müftüsü Abdurrahim Durmuş'un öğle namazını müteakip kıldırdığı namazın ardından 4 kişinin cenazesi, Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.



OLAY



Bolu'nun Göynük ilçesinde, 11 Ocak'ta Aziz Asker idaresindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Erdinç Ş.'nin kullandığı 14 ER 932 plakalı kamyonla çarpışmıştı.



Otomobil sürücüsü ile eşi Fadime, çocukları Beyzanur ve Fatih Emre Asker olay yerinde hayatını kaybetmişti.

