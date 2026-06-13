Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışında kaza: Yol trafiğe kapandı
13.06.2026 12:22
Devrilen kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
İstanbul Şişli'de seyir halindeyken yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi.
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışında ilerleyen kamyonet sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybedip devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonetin devrilmesi nedeniyle iki şeritli yol trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu kamyonetin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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