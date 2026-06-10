Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'da Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde Dolmabahçe yönünde ilerleyen beş motosikletin karıştığı kazada, bazı sürücüler ve motosikletler yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul 'da tünelde beş motosikletin karıştığı kazada üç kişi yaralandı.

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