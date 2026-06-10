Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde zincirleme kaza: Yaralılar var
10.06.2026 14:55
Kazada yaralanan üç kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'da Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde Dolmabahçe yönünde ilerleyen beş motosikletin karıştığı kazada, bazı sürücüler ve motosikletler yola savruldu.
İstanbul'da tünelde beş motosikletin karıştığı kazada üç kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafik akışında bir süre aksama yaşandı.
Kaza yapan motosikletlerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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