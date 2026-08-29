Boş daireye balkondan tırmanıyorlardı, polis suçüstü yakaladı
29.08.2026 11:52
Polisten suçüstü.
İstanbul’da boş daireye balkondan tırmanarak giren 2 şüpheli, aynı yolu kullanarak içeri giren polis tarafından suçüstü yakalandı. Yaşananlar kameraya yansıdı.
Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Karadut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1'inci katındaki boş daireye girmek isteyen 2 şüpheli, binanın balkonuna tırmandı.
Şüphelileri balkona tırmanırken gören mahalleli polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memur, şüphelilerin bulunduğu daireye balkondan tırmanarak girdi. Diğer ekipler ise bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Daireye giren polis memuru, içeride bulunan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, polis tarafından balkondan aşağı indirilerek gözaltına alındı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin binanın balkonuna tırmanarak daireye girdiği görülüyor.
Görüntülerin devamında olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memurun balkondan daireye girdiği, diğer polislerin bina çevresinde beklediği ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer alıyor.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.