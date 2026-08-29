Boş daireye balkondan tırmanıyorlardı, polis suçüstü yakaladı

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Karadut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1'inci katındaki boş daireye girmek isteyen 2 şüpheli, binanın balkonuna tırmandı.

Şüphelileri balkona tırmanırken gören mahalleli polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memur, şüphelilerin bulunduğu daireye balkondan tırmanarak girdi. Diğer ekipler ise bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Daireye giren polis memuru, içeride bulunan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, polis tarafından balkondan aşağı indirilerek gözaltına alındı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin binanın balkonuna tırmanarak daireye girdiği görülüyor.

Görüntülerin devamında olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memurun balkondan daireye girdiği, diğer polislerin bina çevresinde beklediği ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer alıyor.