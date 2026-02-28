Boşanma aşamasındaki eşini başka biriyle gördü çılgına döndü. Şüpheli koca bıçakla saldırdı
28.02.2026 07:50
Vahdettin Ç., yanındaki bıçakla B.K.'yı yaraladı.
İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşini başka biriyle gören V.Ç., kişiyi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Olay, Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre Vahdettin Ç., boşanma aşamasındaki eşi G.Ç.'yi sevgilisi olduğu öğrenilen B.K. ile gördü.
Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Vahdettin Ç., yanındaki bıçakla B.K.'yı yaraladı.
Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle Vahdettin Ç. bıçağı alırken, B.K. yere yığıldı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralanan B.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Suç dosyaları olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri akşam saatlerinde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler Vahdettin Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
SUÇ DOSYALARI MEVCUT
Öte yandan şüpheli Vahdettin Ç.'nin 4, boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç.'nin 7, bıçaklı saldırı sonrası yaralanan Barış K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
