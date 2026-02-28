Boşanma aşamasındaki eşini başka biriyle gördü çılgına döndü. Şüpheli koca bıçakla saldırdı

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Vahdettin Ç., boşanma aşamasındaki eşi G.Ç.'yi sevgilisi olduğu öğrenilen B.K. ile gördü.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Öte yandan şüpheli Vahdettin Ç.'nin 4, boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç.'nin 7, bıçaklı saldırı sonrası yaralanan Barış K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

