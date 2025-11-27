Boşanma aşamasındaki eşinin arabasına sopayla saldırdı

İstanbul'da bir kişi, boşanma aşamasında olan eşine ait otomobile sopayla saldırdı. Ardından tepki göstermesi üzerine komşusunun arabasına da zarar verdi.

Görüntülerde şüphelinin bahsi geçen araçlara defalarca vurduğu ve olaya tepki gösteren komşuya bağırdığı anlar da yer alıyor.

Sesleri duyan komşu şüpheliye tepki gösterince, bu sefer de şüpheli komşusunun otomobilinin camlarını kırarak kaportasına zarar verdi.

İddialara göre bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobilinin camlarını demir sopayla kırdı.

