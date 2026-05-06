Bu ilçeleri mesken tutmuşlar. 195 suç kaydı var
06.05.2026 12:50
Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul'da boş olan evleri mesken edinip hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önce 195 kez evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Fatih, Kadıköy, Şişli, Pendik, Bahçelievler, Kartal ve Kağıthane ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilerin bazı hırsızlık anları kameralardan belirledi.
ZİLİ ÇALIP KONTROL EDİYORLARMIŞ
Görüntülerde şüphelilerin zilleri çalarak evlere girip hırsızlık yaptığı ardından da hızla uzaklaştıkları görüldü.
Polis görüntülerin izini sürerek hırsızların kimliğini ve adreslerini belirledi. Bağcılar'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Pınar U. ile B.U. (20) gözaltına alındı.
Şüphelilerin suç kaydı kabarık çıktı.
195 TANE HIRSIZLIK KAYDI VAR
Şüphelilerden Pınar U.'nun daha önceden 195 defa evden hırsızlık yaptığı ve bu suçlardan poliste kaydı bulunduğu tespit edildi.
Diğer Şüpheli B.U.'nun ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Şüphelilerin girdikleri evlerden ziynet eşyalarının yanı sıra bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalarda çaldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
