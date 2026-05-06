Bu ilçeleri mesken tutmuşlar. 195 suç kaydı var

195 TANE HIRSIZLIK KAYDI VAR

Şüphelilerden Pınar U.'nun daha önceden 195 defa evden hırsızlık yaptığı ve bu suçlardan poliste kaydı bulunduğu tespit edildi.

Diğer Şüpheli B.U.'nun ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüphelilerin girdikleri evlerden ziynet eşyalarının yanı sıra bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalarda çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.