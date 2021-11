Bursa'daki “Sihirli Işığın Gücü” resim sergisi ücretsiz ziyaret edilebilecek

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, Makedonya’nın devlet ödüllü sanatçısı Reşat Ahmeti’nin "Sihirli Işığın Gücü" resim sergisi, MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü’nde 4 Aralık'a kadar ücretsiz ziyaret edebilecek.



MBA Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Medicana Eğitim Grubu iştiraki MBA Okulları, Makedonya’nın devlet ödüllü sanatçısı Reşat Ahmeti’nin, 25 eserlik "Sihirli Işığın Gücü" resim sergisini Bursa’da sanatseverlerle buluşturdu.



MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü Müdürü Burhan Yazgan’ın ev sahipliğinde açılışı gerçekleştirilen törende, Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Danışmanı ve Sanat Tarihçisi Behicüddin Şehabi ile Kalkandelen Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi ressam Prof. Dr. Reşat Ahmeti özel davetli olarak yer aldı.



Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi, Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Gülşah Ayzit, Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tankaş, Medicana Sağlık Grubu ve Medicana Eğitim Grubu yöneticileri ile MBA Okulları yöneticileri, veliler ve iş dünyasından isimler katıldı.



Serginin açılışı ve Ressam Reşat Ahmeti’nin Bursa’ya gelişi nedeniyle MBA Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Sezgin Sunay'ın mesajında şunlar kaydedildi:



"Sanat dolu bir günde aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi yüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Gelecek nesillerimizin bu merdivenin üzerinde ilerlemesi hedefiyle grup olarak sanatın içinde olmaya, çocuklarımıza sanatın her dalını sevdirmeye gayret ediyoruz. Yaşamı güzelleştiren, insan hayatına değer katan sanat ve sanatçının her daim yanında olduğumuzu belirtir, başta resimleri ile sanatın ışığını, enerjisini Bursa’ya taşıyan bir ‘ışık ustasını’ MBA Okulları olarak ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim.”



"Çocuklara, gençlere ilham ve cesaret vermek çok değerli"



Ünlü ressam Reşat Ahmeti, Bursa Kampüsü’nde Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileriyle birlikte bir atölye çalışması yaptı. Atölye sırasında, sanatta ışığın ve renklerin rolü üzerine öğrencilerle sohbet eden, tecrübe ve önerilerini de paylaşan Ahmeti, özellikle çocukların küçük yaşlarda sanatla iç içe olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu yolda çocuklarımız ve gençlerimize ilham vermek, onları cesaretlendirmek benim için çok değerli” ifadesini kullandı.



Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Danışmanı ve Sanat Tarihçisi Behicüddin Şehabi ise ressam Ahmeti’nin bir ışık ustası olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Reşat Ahmeti’nin renkleri, atların dörtnala koşmasından sonra ortaya çıkan yıldızlar ve kıvılcımları andırır ki bu da ışığın gücüyle insanı, insanın doğasını geliştirir. Ahmeti, ruhu sakinleştiren ve sonsuza kadar geliştiren manevi huzuru getiren ışığı bize sunan bir ressam. Bu da onun sanatını olağanüstü ve özel kılıyor. İki dost ülke, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki kültürel ilişkiler her geçen gün daha da gelişiyor, güçleniyor. MBA Okulları'nda sergilenen eserler, Üsküp'ten Bursa’ya gönül bağımıza kardeşliğimize, sevgimizi duygumuzu taşıyan bir yol olmuştur. Bizlere bu fırsatı veren Medicana Eğitim Grubu’na ve MBA Okulları yöneticilerine teşekkürlerimi arz ediyorum.”



Konuşmaların ardından MBA Okulları öğrencileri kendi elleriyle resmettikleri Atatürk portresini Ressam Ahmeti’ye hediye ederken, MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tankaş ve Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt da Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Danışmanı ve Sanat Tarihçisi Behicüddin Şehabi ile ressam Reşat Ahmeti'ye günün anısına plaket takdim etti. Ressam Ahmeti ayrıca, açılış töreni anısına Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt’a bir eserini hediye etti.



"Sihirli Işığın Gücü" resim sergisi, 4 Aralık'a kadar her gün 10.00-16.00 saatleri arasında MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.