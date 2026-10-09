Büyükçekmece'de market deposunda yangın çıktı
09.10.2026 12:33
Yangında markette hasar meydana geldi.
Büyükçekmece’de 4 katlı binanın alt katında bulunan marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki market deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Dumanları görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Binada bulunanlar ise kendi imkânlarıyla tahliye oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken markette hasar meydana geldi.
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