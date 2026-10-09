Büyükçekmece'de market deposunda yangın çıktı

Yangın , Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki market deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Dumanları görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Binada bulunanlar ise kendi imkânlarıyla tahliye oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken markette hasar meydana geldi.