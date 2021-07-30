Büyükçekmece’de mekanda çıkan kavgada çalışanlar müşterileri denize attı (İstanbul Haberleri)

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir mekanda çıkan kavganın sonucunda, mekan çalışanları tartıştıkları müşterileri denize attı.

İstanbul Haberleri 30.07.2021 - 14:52 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 15:13

Büyükçekmece’de mekanda çıkan kavgada çalışanlar müşterileri denize attı

İHA - İstanbul Haberi

Büyükçekmece’de akşam saatlerinde çıkan kavgada mekan çalışanı olduğu iddia edilen şahıslar, müşterileri denize attı.

Olay akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahil’de bulunan bir mekanda meydana geldi.

Mekanda taşkınlık yaptığı iddia edilen şahıslarla çalışanlar arasında kavga çıktı.

Çıkan kavga sahil kenarına taştı. Mekan çalışanları olduğu iddia edilen şahıslar kavga sonucu vatandaşları denize attı.

Yaşanan anlar bir diğer vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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